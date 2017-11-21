Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 12:31

Yalova’da 2 bin 959 öğrenci sinema ile buluştu

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hayata geçirilen proje çerçevesinde il genelinde 2 bin 959 öğrenci sinema ile buluşturuldu.

Yalova’da 2 bin 959 öğrenci sinema ile buluştu

21 Kasım 2017 12:31


"Öğrenciler Sinema İzliyor" adlı projenin finali Özdilek AVM’de gerçekleştirilen programla yapıldı. Programa il merkezi ve ilçelerden gelen 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katıldılar. Proje hakkında bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Çocuklarımızın derslerin dışında sosyal ve kültürel alanlarda da faal olmalarını istiyoruz. ’Öğrenciler Sinema İzliyor’ projesi kapsamında il merkezi ve ilçelerdeki 2 bin 959 öğrencimizi sinema ile buluşturduk. Bunu yaparken hiç sinemaya gitmemiş öğrencilerimizi belirlemeye özen gösterdik" dedi.


Öğrenciler daha sonra sinema salonlarına geçerek kendilerine özel olarak gösterilen filmleri izledi. 5 ve 6. sınıflar bir animasyon film olan İksir, 7. sınıflar 120 ve 8 sınıflar ise Ertuğrul adlı filmleri seyretti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
13
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    13°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç