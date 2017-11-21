Yalova’da 2 bin 959 öğrenci sinema ile buluştu

"Öğrenciler Sinema İzliyor" adlı projenin finali Özdilek AVM’de gerçekleştirilen programla yapıldı. Programa il merkezi ve ilçelerden gelen 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katıldılar. Proje hakkında bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Çocuklarımızın derslerin dışında sosyal ve kültürel alanlarda da faal olmalarını istiyoruz. ’Öğrenciler Sinema İzliyor’ projesi kapsamında il merkezi ve ilçelerdeki 2 bin 959 öğrencimizi sinema ile buluşturduk. Bunu yaparken hiç sinemaya gitmemiş öğrencilerimizi belirlemeye özen gösterdik" dedi.

Öğrenciler daha sonra sinema salonlarına geçerek kendilerine özel olarak gösterilen filmleri izledi. 5 ve 6. sınıflar bir animasyon film olan İksir, 7. sınıflar 120 ve 8 sınıflar ise Ertuğrul adlı filmleri seyretti.