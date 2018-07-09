İstanbul’a yakın ve Marmara’nın incisi olarak görülen Yalova’da Armutlu Müteahitleri Derneği kuruldu. Ortalama 100 müteahitin bir araya gelerek kurmuş oldukları derneğin asıl amacı birlik ve beraberliği sağlayarak bölgeye hizmet etmek olarak belirlendi. Dernek yöneticileri çalışmalar için kolları şimdiden sıvadılar.

“Kültürel ve sektörel bir çok proje şimdiden hazır”

Dernek üyelerinin istişare toplantısında bir araya geldiği toplantıda Armutlu Müteahitler Derneği ile ilgili bir çok kültürel ve sektörel konular ele alındı. Kurucular kurulu adına söz alan İbrahim Özkol "Müteahitler olarak bir araya gelerek kurmuş olduğumuz derneğimiz hayırlı uğurlu olsun. Kültürel, sektörel alanlarda bir çok projemiz şimdiden hazır. Emek veren destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.