Yalova’da derede erkek cesedi bulundu

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen adamın dereye düşerek boğulduğu düşünülüyor.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Kazım Patıl Caddesi’nde ikamet eden vatandaşlar, mahalleden geçen Balaban Deresi’nde bir erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Ekipler kısa sürede belirtilen yere intikal etti. Dere içerisinde yüz üstü dönük şekilde boğulmuş bir erkek cesedi ile karşılaşan ekipler şahsın üzerinden herhangi bir resmi evrak çıkmadığı için kimliğini belirleyemedi. Çevredeki bazı vatandaşlar, şahsın bali kullandığını ve dere kenarına koyduğu yatakta yatarak burada yaşadığını söyledi. Şahsın kısa bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi. Ekipler, şahsın uyuşturucunun etkisi ile dengesini kaybederek dereye düştüğü üzerinde duruyorlar. Dereden çıkarılan şahsın cesedi Yalova Devlet Hastanesi morgonu kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.