Yalova’da dolarını bozdurup ev alana sıfır kilometre otomobil bedava

Türkiye üzerinde yapılmak istenen ekonomik darbeye karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan milli harekete ülkenin her yerinden değişik kampanyalarla destek geliyor. Yalova’da da bir inşaat firması birikmiş dolarını bozdurup ev alana evin yanında sıfır kilometre bir otomobil hediye edeceğini duyurdu.

Yalova’da yaşayan 45 yaşındaki Bünyamin Aytekin döviz kurlarındaki hareketliliğe karşı tepki göstererek ’şimdi birlik zamanı’ dedi. Yalova’da müteahhitlik yapan Aytekin yaptığı 360 lira değerindeki lüks konutlardan dövizini bozdurarak gelip alana 80 bin lira değerinde sıfır kilometre araba hediye ediyor.

Bünyamin Aytekin, "Lansman fiyatlarımızı hiç arttırmadan, dövizlerini hayalleri için saklayan vatandaşlarımıza bir fırsat sunduk. Kendimizden kazancımızdan feragat edip hem memleket rahatlasın dedik, hem de vatandaşımız hayalini kurduğu evine ve arabasına kavuşsun istedik. Daire satın almak isteyen vatandaşlarımıza dolarlarını bozdurup gelmek kaydıyla 1’er tane sıfır araç hediye edeceğiz. Ticari bir amaç ticari bir kaygı için yapmıyoruz. Bu konuda safımızı belli etmek, devletimizin yanında olmak, Cumhurbaşkanımıza destek olmak, vatandaş olarak üzerimize düşen fedakarlığı yapmak tek gayemiz" diye konuştu.