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23 Haziran 2017 11:02

Yalova’da erkek cesedi bulundu

Yalova’nın ortasından geçen derenin içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Yalova’da erkek cesedi bulundu

23 Haziran 2017 11:02

Şahsın bonzai kullanımına dayalı olarak hayatını kaybettiği düşünülüyor.


Edinilen bilgiye göre, sabah saat 08:00 sularında dere kenarında hareketsiz olarak bir şahsın yattığı ihbarını alan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 sağlık ekipleri Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde yer alan Yalova Deresine geldiler. Dere içerisinde yatan şahsın yapılan ilk muayenesinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın Bonzai adı verilen uyuşturucuyu kullandıktan sonra dereye düşerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Şahsın kesim ölüm nedeni ise Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.




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