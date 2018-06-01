Yalova’da Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi hizmete girdi

Tamamlayıcı tıp tekniklerinin, modern tıbba destek amaçlı olarak kullanımı her geçen gün artıyor. Ancak tamamlayıcı ve geleneksel tıp tekniklerinin uzman kişiler tarafından uygulanması da hasta sağlığı ve tedavi süreci açısından hayati önem taşıyor. Bu kapsamda ülkede Sağlık İl Müdürlükleri bünyesinde hayata geçirilmeye başlanan kısa adı GETAT olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezlerine bir yenisi daha eklendi. Yalova Sağlık İl Müdürlüğü binasının zemin katında oluşturulan merkezin açılışını Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Yalova Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Sezen birlikte gerçekleştirdiler. Merkezi gezen davetlilere GETAT’ın çalışma prensipleri hakkında bilgi veren Yalova Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Sezen, “Sağlıkta dönüşüm programı gereği sağlık hizmetlerinin daha iyi hale gelmesi ve kaynak israfının önlenmesi bakanlığın öncelikleri arasındadır. İlimizde %15’lik nüfus artışı yaşanmasına rağmen 2. Kademe kamusal sağlık hizmeti kapasitemiz yaklaşık %100 artmış ve il dışı sevk oranlarımız da ciddi şekilde azalmıştır. Yalova Devlet Hastanesinde bugün itibarı ile 107’si kliniksel olmak üzere 128 hekim görev yapmaktadır. Mevcut poliklinik oda sayımız ise 92’dir. Bu doğrultuda ilimizin ihtiyacına binaen açacağımız ilk etapta 65 yaş üstü hastalara hizmet verecek olan Bahçelievler Semt Polikliniğimiz ayakta tedavi hizmetlerimizi rahatlatacaktır” dedi.

“Ülkede sayılı noktalardan birisi”

Bakanlığını GETAT’ları teşvik ettiğine de değinen Sezen, “Bakanlığımızın illerde açılışını teşvik ettiği ve zamanla ilave tedavilerin de ekleneceği Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezimiz de ülkedeki ilkler arasına girdi. Bu merkezde akupunktur, hacamat diye bilinen kupa tedavisi, ozon, mezoterapi ve magoterapi uygulamaları da yapılacaktır. Bu merkez sayesinde bilinçsiz ve bilgisiz kişiler tarafından merdiven altı noktalarda yapılan bu yerlere olan talep de azalacaktır” diye konuştu.

“Büyüyen Türkiye’nin yansıması”

Sezen’in ardından kürsüye gelen AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ise, “Yalova’nın 15-16 yıl öncesinde bu alanda eski bir hastanemiz vardı. O günlerde tedavi olmayı bırakın hasta ziyaretine gelip hasta olacağınız bir ortamdan bu günlere geldik. Elbette ki bunlar hep çalışmayla oluyor. bu hizmetler. gelişen ve büyüyen Türkiye’nin ilimize yansımalarıdır” dedi.

“Yalova’nın kalitesi sağlıkta da artıyor”

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Türkiye sağlıkta çığır açtı. Bölgesinde sağlık bilişim üssünü kurdu. Önemli illerde ve pek çok noktada şehir hastaneleri girdi. Sağlıkta modernleşme had safhada. İspanya’da yapılan bir kriterlemede Türkiye hastanelerinin Avrupa’daki hastane kriterlerinin çok üstünde olduğu bildirildi. Yalova’da da sağlık alanında önemli yatırımlar yapılıyor. Burada devreye girecek olan semt polikliniği ve GETAT ilimizde sağlık kalitesinin önemli derecede ilerlemesine neden olacak.”

Düzenlenen törende GETAT’la birlikte Bahçelievler Mahallesi sakinlerine hizmet verecek olan Bahçelievler Semt Polikliniği de hizmete girmiş oldu.