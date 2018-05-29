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29 Mayıs 2018 13:47

Yalova’da hasar tespit çalışmaları başladı

Yalova Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Suat Parıldar Yalova’da hafta sonunda meydana gelen şiddetli yağışlardan etkilenen köyleri ziyaret ederek ürünleri zarar gören üreticilerle görüştü.

Yalova’da hasar tespit çalışmaları başladı

29 Mayıs 2018 13:47


Yalova Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Suat Parıldar, Merkez Kazımiye, Kirazlı, Safran ve Hacımehmet Köyleri ile Çiftlikköy Sultaniye 500 Evler Mahallesi ve Altınova Merkezde su taşkınları ve sel meydana geldiğini haber alır almaz hemen bölgeye hareket ederek hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu ve sele maruz kalan üreticilerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Parıldar ayrıca İl ve İlçe Müdürlüklerindeki hasar tespit ekiplerinin de harekete geçtiklerini çalışmalara hemen başlanıldığını, bu doğrultuda İl ve İlçe Müdürlükleri hasar tespit ekiplerinin afete maruz kalan alanları tek tek dolaştıklarını ifade etti. Tespit çalışmalarının 1-2 gün içerisinde bitirilmesi bekleniyor. İlk gün yapılan ön tespitlerde il genelinde 65 civarında üreticinin su taşkınlarından zarar gördüğü belirlendi. Tespitler tamamlandığında hazırlanacak olan Hasar Tespit Raporu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na gönderilecek.




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