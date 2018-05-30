Yalova’da kedi kurtarma operasyonu

Yalova merkez Fatih Caddesi Hürriyet Sokak’ta meydana olayda vatandaşlar, yerin altından gelen kedi sesini duydu. Elektrik panosuna giden kabloların bulunduğu boru içinde kalan kediyi önce kendi imkanlarıyla çıkaramaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Yalova İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kedi yavrusunu çıkarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Ekipler, elektrik panosunun ön tarafını kırarak kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.