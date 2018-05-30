Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 13:37

Yalova’da kedi kurtarma operasyonu

Yalova’da rögar ile elektrik panosu arasına giren yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yalova’da kedi kurtarma operasyonu

30 Mayıs 2018 13:37


Yalova merkez Fatih Caddesi Hürriyet Sokak’ta meydana olayda vatandaşlar, yerin altından gelen kedi sesini duydu. Elektrik panosuna giden kabloların bulunduğu boru içinde kalan kediyi önce kendi imkanlarıyla çıkaramaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Yalova İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kedi yavrusunu çıkarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Ekipler, elektrik panosunun ön tarafını kırarak kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç