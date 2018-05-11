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11 Mayıs 2018 15:28

Yalova’da ramazan hazırlıkları tamam

Yalova Müftüsü Turgut Açari, ramazan ayına hazır olduklarını söyledi.

Yalova’da ramazan hazırlıkları tamam

11 Mayıs 2018 15:28


Yalova Müftüsü Turgut Açari Uygulama Oteli’nde basın mensupları ile bir araya geldi. Ramazan ayı hazırlıklarını anlatan Açari, "İl merkezi ve ilçelerde tüm hazırlıkları ve programlamaları tamamladık. En önemlisi Ramazan ayında hocası olmayan camimiz kalmayacak. Ramazan ayında camilerimizde vaaz ve irşat programlarına da ağırlık vereceğiz. Merkez camisinde günde 2 kez vaaz gerçekleşecek. Diğer tüm camilerde de vaazlar verilecek. Müftü yardımcılarımız her gün bir camiye konuk olacak ve vaazlarda bulunacaklar. Ayrıca bu yıl ilk kez Kocaeli ve Balıkesir müftüleri de ramazan ayında Yalova’ya gelecek ve vaaz verecekler. Ben de Kocaeli ve Balıkesir illerinde vaaz vereceğim” şeklinde konuştu.


Yalova’yı temsil edecek bir camiye ihtiyaç olduğunu anlatan Açari, “Yalova’da ihtiyaç olan birkaç noktada daha camiler yapılacak. Bu kapsamda nüfusa göre planlama yapılıyor. Ayrıca Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin yan tarafında da bir cami düşünülüyor. Ancak Yalova ile özdeşleşen, bu ilin simgesi olacak bir camiye ihtiyaç var” diye konuştu.


Yalova Müftülüğü personelinin kişisel gelişimine yönelik eğitimlere de önem verdiklerini belirten Turgut Açari, “Bu yıl içerisinde 2 kez ezan kursu düzenledik. Yine 30 personele ilk yardım kursu verildi. Önümüzdeki günlerde 15 personelimiz ise işaret dili eğitimi alacak. Diyanet Vakfı çalışmalarımız da hızla sürüyor. Topladığımız 24 bin TL’lik fitreyi ihtiyaç sahiplerine dağıttık. 35 bin TL’lik zekâtı ise üniversite öğrencilerimize burs olarak verdik” diye konuştu.




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