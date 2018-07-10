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10 Temmuz 2018 19:03

Yalova’da tırın altında kalan kadın öldü

Yalova’da bir benzin istasyonuna giren tır önünden geçen yaşlı kadını görmeyip ezdi.

Yalova’da tırın altında kalan kadın öldü

10 Temmuz 2018 19:03

Kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.


Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir benzin istasyonunun içerisinden geçen Münire Dener (82) adlı kadın benzin istasyonuna giren B.T. (51) idaresindeki 16 RCV 62 plakalı tırın altında kaldı. Kadını fark etmeyerek üzerinden geçen tır olayı gören benzin istasyonu çalışanları tarafından durduruldu. Feci şekilde can veren kadının cesedi savcının incelemesi sonrasında cenaze aracına konarak Yalova Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Araç şoförü B.T. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.




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