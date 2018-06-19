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19 Haziran 2018 15:13

Yalova’da uyuşturucu yuvalarına baskın

Yalova Emniyet Müdürlüğü 81 ilde aynı anda gerçekleştirilen uygulama için Yalova’da da düğmeye bastı.

Yalova’da uyuşturucu yuvalarına baskın

19 Haziran 2018 15:13

200 polisin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu yuvası haline dönen metruk binalar bir bir basıldı. Uyuşturucu kullanmak için buraları seçen şahıslar ise suçüstü yakalandı.


Yalova Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu satışı ve kullanımının önüne geçmeye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Yalova’da düzenlenen uygulama kapsamında ildeki metruk binalara şok baskınlar gerçekleştirildi. 200 polisin katıldığı uygulamada il merkezi ve ilçelerdeki metruk binalara giden polis ekiplerine narkotik dedektör köpekler de destek verdi. Binalar didik didik aranırken, bazı binalarda uyuşturucu kullanan şahıslarda suçüstü yakalandı. Polisleri karşılarında gören uyuşturucu bağımlılarının yerlere attıkları fişek tabir edilen gramlık uyuşturucu paketleri ise polisler tarafından toplanarak el kondu. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.




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