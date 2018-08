Yalova’daki iş yerine silahlı saldırısı güvenlik kamerasında

Olay, Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki bir nalbur dükkanında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, B.Y. adlı şahıs kapalı olan iş yerinin kepengine önce not bıraktı sonra belinden çıkardığı tabancayla 5 dakika arayla iki kez ateş etti. Kapıya astığı notta tehdit ve hakaret edici sözler yer alırken, saldırı sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Şüpheli B.Y. bölgede bulunan bir çöp kamyonunu gasp etmeye çalıştığı sırada emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayın ardından yapılan incelemede iş yerinin camına iki kurşun isabet ettiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yeri sahibi Abdulkadir Bozkurt yaşanan olayla ilgili olarak, "Bana ilk komşum haber verdi haber verdi. ’İşte dükkanın kurşunlanmış, polisler burada, acil gel’ diye. Biz toplandık geldik, buraya işte daha o zaman tanımadığımız şahıs iki el ateş açmış. İlk ateş açtığında kaldırımın karşısından açıyor. Bir beş dakika gidip geliyor, sonra zaten sallana sallana bir şekilde geliyor. Herhalde madde bağımlısı sonra ikinci kez sıkıyor ondan sonra polis tabi geliyor. Polis yakalıyor, alıyor ve götürüyor. O arada ondan sonra biz geliyoruz hemen polisler işte tahkikat yapıyor, olay yeri inceleme geldi. Dükkanı açtık, cam iki yerden kurşunlanmış, kepenk falan delinmiş. Biz şikayetçi olduk. Şahsı da gördük bize de zaten karakolun orada saldırmaya kalktı. Gece iki buçuk üçte çıktık amcamla ben ifade verdik. Sonra bir gün tutmuşlar ondan sonra sabah ya da öğlen gibi salıvermişler. Şikayetçi olduğumuz halde bu şahsın elinde kullandığı silah ruhsatsız çöp arabasını bile gasp ediyor. Ben şahsı karakolun orada ilk defa gördüm. Daha önce görmüş olsaydım bilmiyorum ne olurdu da ilk defa gördüm. Durum bundan ibaret. Şu an serbest. Bilmiyorum yine öyle bir şey yapar mı, sonrasında biz ne yaparız bilmiyoruz yani. Can güvenliğimiz şu anlık yok çünkü şahıs dışarıda. Şu an serbest he denetimli serbest bırakılmıştır belki ama elini kolunu sallayarak gezebiliyor" diye konuştu.