Yalova’dan Cumhurbaşkanına tam destek

Ak Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak önderliğinde toplanan kalabalık Yalova’daki bir bankanın merkez şubesine gelerek para yatırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kampanyasına destek amacıyla teşkilat olarak çalışma başlattıklarını ifade eden Ak Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak , "Yalova halkı olarak Cumhurbaşkanımızın seçim çalışmaları ile ilgili bağış kampanyasına destek olduk. Kim ne kadar gücü yetiyorsa para yatıracak. Ben bu konu da destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. Banka’da uzun kuyruklar oluşturan Yalovalılar gün dayanışma günüdür diyerek Cumhurbaşkanını seven herkesi desteğe çağırdılar.