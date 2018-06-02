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02 Haziran 2018 12:35

Yalova’dan Cumhurbaşkanına tam destek

Yalova’da yüzlerce kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına bankadan para yatırarak destek oldu.

Yalova’dan Cumhurbaşkanına tam destek

02 Haziran 2018 12:35


Ak Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak önderliğinde toplanan kalabalık Yalova’daki bir bankanın merkez şubesine gelerek para yatırdı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kampanyasına destek amacıyla teşkilat olarak çalışma başlattıklarını ifade eden Ak Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak , "Yalova halkı olarak Cumhurbaşkanımızın seçim çalışmaları ile ilgili bağış kampanyasına destek olduk. Kim ne kadar gücü yetiyorsa para yatıracak. Ben bu konu da destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. Banka’da uzun kuyruklar oluşturan Yalovalılar gün dayanışma günüdür diyerek Cumhurbaşkanını seven herkesi desteğe çağırdılar.




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