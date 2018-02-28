Yalova’ya ileri biyolojik arıtma tesisi kuruluyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yalova’nın da Ankara ve Malatya’nın ardından “Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında pilot iller arasında alındığını duyurdu. Su Yönetimi Genel Müdür Vekili Dr. Bülent Selek imzası ile yapılan açıklamada, “Proje kapsamında, seçilen pilot illerin kullanılmış suların yeniden kullanım kapasitesi belirlenecek, farklı sektörlerde kullanılmış suların kaliteleri izleme çalışmaları ile tespit edilecek, çeşitli kullanım alternatifleri değerlendirilecek şekilde fizibilite çalışması yapılacak ve öncelikli olarak şehrin en büyük atıksu arıtma tesisinden çıkan kullanılmış suyun yeniden kullanımı için gerekli arıtma tesisi revizyonu ve kullanılmış su iletim hatları ve sulama sistemi için uygulama projeleri hazırlanacaktır. Bu doğrultuda, kurumunuzla ve yüklenici ile yapılan görüşmeler neticesinde Ankara, Malatya ve Yalova illerinin pilot il olarak seçilmesine ve atıksu arıtma tesisi geri kazanım uygulama projesinin Ankara Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi, Malatya İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Yalova İleri Biyolojik Atıksu ArıtmaTesisi için yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

YASKİ Başkanı Ahmet Özsümer de gelişmenin Yalova açısından önemine değinerek, “Yalova bir süreden beri bu projenin altyapısını oluşturuyordu. Bakanlık da çalışmalarımızı inceledi ve ilimizi 3. Pilot il olarak projeye dahil etti. Bir süre sonra ileri biyolojik arıtma tesisinin yapımına başlanacak. Bunda kazanan Yalova ve ülkemiz olacak” dedi.