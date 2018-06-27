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27 Haziran 2018 19:30

Yeni vekillerden teşekkür ziyareti

24 Haziran seçimleriyle Yalova milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, AK Parti Altınova teşkilatına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yeni vekillerden teşekkür ziyareti

27 Haziran 2018 19:30


Ziyarette konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova’nın yeni milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalovalı cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce karşısında Recep Tayyip Erdoğan’ın ezici çoğunlukla birinci çıktığını hatırlatarak, “CHP’nin birinci sıra adayı da Altınovalı idi. Altınova’da AK Parti oyları düşer deniyordu. Ama vatandaşlarımız buna en iyi cevabı verdi. Altınova her zamanki gibi AK Parti’ye verdiği desteği sürdürerek söylentileri boşa çıkardı. Allah razı olsun” dedi.


AK Parti Altınova İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın’ın seçim çalışmaları sırasında kolunu kırdığını hatırlatan Meliha Akyol, “Artık bir de seçim gazimiz var. İşte böyle canını hiçe sayarak, AK Parti ve cumhurbaşkanımız için çalışan parti yöneticilerimiz ve vatandaşlarımız sayesinde bu başarıları kazanıyoruz” dedi.




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