Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Yalova’da temaslarda bulundu

Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan’la görüşen Yalçın ardından planlanan yüzme faaliyetleri ve tesisler hakkında bilgi aldı.

Yalova GHSM’e ait yarı olimpik yüzme havuzunda antrenörlerle görüşen Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, ”Yüzmenin geleceğini inşa etmenin en büyük temeli iletişimdir ve her talep bizim için çok değerlidir. Tüm illerimizi ziyaret ederek talepleri alıyor ve sorunları yerinde gözlemliyoruz. Devletimizin imkanlarını en doğru yerlerde değerlendirmeye çalışıyoruz. Tek amacımız çalışmak ve en büyük gayemiz başarı” şeklinde konuştu.

Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın’a teşekkür ederek, yüzme sporunun Yalova’da yaygınlaşması ve TYF’nin gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı memnun olduklarını dile getirirken, en kısa zamanda ulusal ve uluslararası alanda turnuva düzenlemek için hazır olduklarını dile getirdi.