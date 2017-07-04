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04 Temmuz 2017 23:41

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı’nda kongre süreci başladı

AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, partilerinin kongre sürecinin başladığını söyleyerek Yozgat’ta 2018 Şubat ayına kadar il ve ilçe kongresinin tamamlanacağını duyurdu.

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı’nda kongre süreci başladı

04 Temmuz 2017 23:41


AK Parti Yozgat İl Binasında ilçe başkanlarının katılımıyla bir toplantı düzenleyen AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, kongre takvimi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Türkiye genelinde il kongrelerinin 25 Şubat 2018 yılına kadar tamamlanacağını açıklayan İl Başkanı Lekesiz, “AK Parti 3’er yıllık periyotlarla kongrelerini yapıyor. Türkiye geneli için 6. Yozgat için de 5. olağan kongre takvimini bugün itibariyle mahalle ve kongre delege sayılarının ilanıyla başlattık. Delege dağıtım listelerinin kesinleşmesiyle birlikte ilçe kongre delege seçimlerini 19-26 Temmuz’da tamamlamış olacağız. İlçe kongrelerimizi de 16 Ağustos-12 Kasım tarihleri arasında sonuçlandıracağız. 25 Şubat 2018 tarihine kadar da Türkiye genelinde il kongreleri tamamlanmış olacak” dedi.


AK Parti kongrelerinin birlik ve beraberlik içerisinde adeta bir şölen havasında geçtiğini ve bu kongrelerin de aynı havada geçeceğini dile getiren Lekesiz, “Bu kongrede de bütün teşkilatlarımızla birlikte heyecanımızı motivasyonumuzu tazeleyeceğiz. Yeni arkadaşlarımızla bayrak değişikliği yaparak 2019’da gerçekleştirilecek yerel seçimlere ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinde daha fazla oy alabilmek adına fazlasıyla ortaya koyacak yapıyı bu kongrelerde oluşturacağız” şeklinde konuştu.


Lekesiz son olarak kongre döneminin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek “Elbette görev değişimleri, koltuk değişimleri olacaktır. Bu bir kan tazelenmesidir. Bundan sonra ülkemizin refahı için partimizin iktidar olması için birlik ve beraberlik içerisinde gece-gündüz demeden çalışmalarımızı devam ettireceğiz" ifadelerine yer verdi.




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