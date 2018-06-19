Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 09:09

Akdağmadeni Süt Toplama Merkezi’nin açılışı yapıldı

Akdağmadeni Süt Birliği tarafından üreticiye destek olmak amacıyla kurulan süt toplama merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Akdağmadeni Süt Toplama Merkezi’nin açılışı yapıldı

19 Haziran 2018 09:09


Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından açılışı yapılan Süt Toplama Merkezi sayesinde ilçe merkezi ve köylerdeki sütler toplanarak çiftçilerin sütleri değerlendirilecek.


Akdağmadeni Süt Birliği’nin üreticiye yönelik çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Süt Üreticiler Birliği Başkanı Eyyup Elmalı,"Köylünün sütünün toplanması ve pazarlanması en büyük hayalimizdi.3 yıldır bu proje için çalışıyorduk. İlk yıl anaç sığır desteklemelerimizi birlik üzerinden dağıttık. 6 adet süt toplama aracı ile 50 köyden toplam 10 ton süt topluyoruz. Sütler bozulmadan toplanarak süt merkezindeki on tonluk soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz. Süt ödemelerini de düzenli olarak Ziraat Bankası üzerinden çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç