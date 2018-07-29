Diğer
Kategoriler
29 Temmuz 2018 11:44

Akdağmadeni ve Şefaatli doğalgazla ısınacak

Yozgat Sürmeli Gaz İşletme Müdürü İhsan Salman, doğalgaz çalışmalarının Akdağmadeni ve Şefaatli ilçelerinde hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek yıl sonuna kadar iki ilçenin daha doğalgazla ısınacağını söyledi.

Akdağmadeni ve Şefaatli doğalgazla ısınacak

29 Temmuz 2018 11:44


Salman, yaptığı açıklamada Akdağmadeni ilçesinde doğalgaz abone çalışmalarına başlandığını belirterek,"Akdağmadeni ilçemizde abone çalışmasına başladık. Şuan vatandaşlarımız doğalgaz abonesi kaydını yaptırmak için ilçemizdeki şubemize müracaatlarını yapıyorlar. Ağustos ayının 15 gibi de İlçe merkezinde doğalgaz altyapı çalışmasına başlayacağız. Bu ilçemizde de 12 kilometre doğalgaz altyapı çalışması yapacağız” dedi.


Çiçekdağı, Köseli Beldesi ve Saray köyleri ile birlikte Yozgat’ın 11 bölgesinde doğalgaz olduğunu vurgulayan Salman, yıl sonuna kadar Şefaatli ilçesinde de doğalgaz arzını karşılamış olacaklarını söyledi. 2018 yılı içerisinde il genelinde 85 kilometre hat çalışması yapmayı planladıklarını vurgulayan Salman,"Sürmeli gaz olarak bu yıl içerisinde 85 kilometre hat çalışması yapmayı planladık. Bu planlama ve çalışmalarımız doğrultusunda şuana kadar 50 kilometresini tamamladık. Yıl sonuna kadar da kalan 35 kilometrelik doğalgaz çalışmasını bitirmeyi hedefliyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç