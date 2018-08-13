Akdağmadeni’nde doğalgaz çalışmaları sürüyor

Çalışmaları yerinde inceleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun yaptığı açıklamada,"İlçemiz yine tarihi günlerinden birini yaşıyor. Vatandaşlarımızın büyük bir özlemle beklediği doğalgaz çalışmalarında son aşamaya gelinerek ana boru hattının döşenmesi Gültepe Mahallemizden başlamış bulunmaktadır. Doğalgazın ilçeye kazanımı ile birlikte hava kirliliği en aza indirgenmiş olacak. Bunun akabinde doğal gazın tasarrufta başta olmak üzere birçok artısı vatandaşlarımıza sunulmuş olacaktır. Çalışmalar devam ederken bizler de alt yapıya zarar verilmemesi için sürekli işin başında olacağız. Vatandaşlarımızın bu süre boyunca rahatsız olmaması için çalışmaları kontrol edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bize anlayış göstereceğine inanıyoruz" dedi.