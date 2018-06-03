Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in ’Apoletlerini sökeceğim’ sözlerine tepki göstererek, "İsmail Temel Paşa’nın apoletlerini sökmeye Sayın İnce’nin de, onunla beraber koşan hiç kimsenin de gücü yetmez" dedi.

24 Haziran seçim çalışmalarını memleketi Yozgat’ta sürdüren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı alkışladığı için 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’e "Apoletlerini sökeceğim" sözlerinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, "İsmail Temel gibi kahraman bir vatan evladının apoletlerini sökme görevi PKK veya FETÖ veya onu destekleyenler tarafından Sayın İnce’ye mi verildi? İsmail Temel Paşa ordunun şerefli ve kahraman bir mensubudur. Hem darbecilere hem teröristlere karşı devletinin, milletinin hukukunu ölümüne müdafaa etmiştir. Türkiye’nin cumhurbaşkanı ve başkomutanı olan birisini alkışlaması kadar doğal ne olabilir. Bir komutanın başkomutanını, cumhurbaşkanını alkışlayıp ona saygı göstermesi neden bu kadar Sayın İnce ve arkadaşlarını rahatsız ediyor. İsmail Temel Paşa’nın apoletlerini sökmeye Sayın İnce’nin de, onunla beraber koşan hiç kimsenin de gücü yetmez. Bu millet onlara sandıkta en büyük dersi verecektir" dedi.

"FETÖ’ye ve PKK’ya İsmail Paşa üzerinden mesaj vermişlerdir"

Teröristlere, FETÖ’cülere, PKK’lılara dünyayı dar eden Mehmetçiğe yapılan saldırının PKK’lıları, FETÖ’cüleri ve bunlara destek veren yabancı güçleri sevindireceğini ifade eden Bozdağ, "Öyle anlaşılıyor ki Sayın İnce FETÖ’ye de, PKK’ya da, onlara destek veren, onları himaye eden güçlere de İsmail Temel Paşa üzerinden bir mesaj vermişlerdir. O mesajı onlar almıştır. Ama bu mesajı Türk milleti de gördü. O mesajın gereğini de inşallah sandıkta Türk milleti ona gereken dersi vermek suretiyle verecektir. Bundan hiçbir şüphem yoktur. Türk ordusu bütün teröristlere ve terör örgütlerine karşı onları destekleyen kim olursa olsun, onlara karşı da mücadelenin en büyüğünü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edecektir. Ben buradan İsmail Metin Temel Paşama da selam gönderiyorum. Siz İnce’nin bu saygısızlığından, bu had bilmezliğinden sakın üzülmeyin, endişe etmeyin. Bu millet sizin yanınızdadır. Duasıyla, desteğiyle sizin kahramanlıklarınızı herkes biliyor. Bu millet kahramanlarını onlara düşman olanlara hiçbir zaman yedirmedi, bundan sonra da yedirmeyecektir" diye konuştu.