Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Ramazan pidesi pişirdi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü memleketi Yozgat’ta esnaf ziyareti sırasında girdiği ekmek fırınında Ramazan pidesi pişirdi. Yerköy’de ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen esnaf ziyaretleri programı kapsamında bir ekmek fırınına giren Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ocak başına geçti. Ekmek küreğinin üstünde bulunan Ramazan pidesinin üzerine susam atan Bozdağ, daha sonra pideyi fırına sürdü.

Bozdağ’ın Ramazan pidesi pişirdiği sırada vatandaşlarla ettiği sohbet ise renkli görüntülere sahne oldu. Ramazan pidesini fırına atan Bozdağ, daha sonra programına kaldığı yerden devam etti.