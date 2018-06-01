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01 Haziran 2018 21:08

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Ramazan pidesi pişirdi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ memleketi Yozgat’ta Ramazan pidesi pişirdi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Ramazan pidesi pişirdi

01 Haziran 2018 21:08


Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü memleketi Yozgat’ta esnaf ziyareti sırasında girdiği ekmek fırınında Ramazan pidesi pişirdi. Yerköy’de ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen esnaf ziyaretleri programı kapsamında bir ekmek fırınına giren Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ocak başına geçti. Ekmek küreğinin üstünde bulunan Ramazan pidesinin üzerine susam atan Bozdağ, daha sonra pideyi fırına sürdü.


Bozdağ’ın Ramazan pidesi pişirdiği sırada vatandaşlarla ettiği sohbet ise renkli görüntülere sahne oldu. Ramazan pidesini fırına atan Bozdağ, daha sonra programına kaldığı yerden devam etti.




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