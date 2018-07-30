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30 Temmuz 2018 14:28

Başkan Bektaş: "Yozgat amatöründe Kamil Kılıçarslan ismi yaşatılacak"

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Hakan Bektaş, 17 takımın iştirakiyle deplasmanlı çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin 2018-2019 sezonunda Kamil Kılıçarslan Yozgat Amatör Küme Futbol Ligi olması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) müracaatta bulunduklarını söyledi.

Başkan Bektaş:

30 Temmuz 2018 14:28


Yozgat spor kamuoyu tarafından sevilen ve vefatının spor camiasını derin bir üzüntüye sevk ettiği Kamil Kılıçarslan’ın isminin yaşatılması için harekete geçen Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, bu yılki amatör küme lig isminin Kamil Kılıçarsan Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi olması yönünde müracaatta bulunduklarını söyledi.


Uzun yıllar Sarayspor kulübünde başkanlık ve antrenörlük yapan, Yozgat futboluna yüzlerce sporcu yetiştiren ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kamil Kılıçarslan’ın vefatının kendilerini derinden üzdüğünü söyleyen Bektaş,"Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu olarak aldığımız kararla TFF Amatör İşler Departmanı Müdürlüğüne yaptığımız başvuru ile birlikte Yozgat ilinde 2018-2019 futbol sezonunda yapılacak Birinci Amatör Küme Futbol Ligi isminin Kamil Kılıçarslan Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi olarak adlandırılması ile ilgili karara vardık ve resmi yazımızı TFF’ye ulaştırdık. Böyle bir lig ismi verilmesinin aslında Kamil Amcanın yaptığı hizmetlerin yanında çok az kalmasına rağmen yine de bu şekilde yaptığı hizmetlerin bir kısmının karşılığı olarak ta Yozgat Birinci Amatör Küme Liginin bu şekilde adlandırılmasını karara bağladık. İnşallah hayırlı bir lig geçiririz” dedi.




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