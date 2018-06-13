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13 Haziran 2018 16:05

Berberlerde bayram mesaisi

Yozgat’ta Ramazan Bayramının yaklaşması ile birlikte işleri artan berberler, fazla mesai yapmaya başladı.

Berberlerde bayram mesaisi

13 Haziran 2018 16:05


Bayram öncesinde saç ve sakal tıraşı olmak isteyen vatandaşlar berberlerin yolunu tuttu. Bayrama sayılı günler kala berberler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar müşterilerine hizmet vermeye başladı.


Yozgat esnaflarından Battal Mavili, her bayram öncesinde olduğu gibi bu yıl da büyük yoğunluk yaşadıklarını belirtti. Tıraş işlerini son günlere bırakan müşterilerinin işlerin yoğun olması sebebiyle sıra beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden Mavili,"Bayram öncesinde saç tıraşı olmanın erkeklerde bir gelenek haline geldiğini, bayrama bir gün kala geceleri geç saatte evimize gidiyoruz. Kimseyi mağdur etmemek için bütün müşterilerimize gece geç saatlere kadar hizmet veriyoruz" diye konuştu.




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