Siz CHP’yi Apo’nun askeri yapmak üzere uygun adım marş ileri doğru götürüyorsunuz” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, partisinin Sarıkaya ilçesinde düzenlediği mitingde 24 Haziran seçimlerinde güçlü meclis, güçlü hükümet vurgusu yaptı. Bozdağ, "Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyoruz. Eğer güçlü bir Türkiye istiyorsak hükümetimiz güçlü olmalı. Güçlü hükümet için de parlamento çoğunluğu mutlaka bulunmalı. Eğer parlamento çoğunluğu yoksa bir hükümetin arkasında o hükümet güçlü hükümet olamaz. Cumhurbaşkanımızın arkasında güçlü bir parlamento çoğunluğunu hep beraber koymamız gerekiyor. Şimdi birileri cumhurbaşkanı seçimini kaybetti. Çünkü her gösterge birinci turda Allah’ın izniyle işin bittiğini gösteriyor ayın 24’ü saat 22.00 herkesin Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanını öğreneceğini biliyor. Onun için ’cumhurbaşkanlığına Tayyip Bey’in engel olamadık ama parlamentodaki çoğunluğu elde etmesine engel olalım’ diyorlar. Büyük bir gayretin içindeler. Tamam olsunlar bir şey demiyoruz ama hedeflerini çok iyi bir şekilde biliyoruz. Niçin, cumhurbaşkanını zayıflatmak için elini ayağını bağlamak için, etkisiz hale getirmek için Türkiye’ye hizmetini engellemek için. Bir araya gelelim birlik olalım” dedi.

CHP’nin HDP’ye oy kampanyasına başladığını da söyleyen Bozdağ, “Şimdi bizim gücümüzü azaltmak için parlamentodaki temsilimizi HDP’ye oy kampanyası başlatıyor. Bir yandan FETÖ’cüler bir yandan CHP’liler şimdi türkülerini değiştirdiler. Eğer HDP barajı geçmezse bu vekillerin büyük bir kısmını AK Parti kazanacak. Öyleyse AK Parti kazanacağına PKK’nın uzantısı HDP kazansın diyorlar. Ne yapalım her CHP’li aile evinden bir oy HDP’ye versin. Kampanya yapıyorlar. Bir de utanmadan biz Atatürk’ün partisiyiz diyorlar. Atatürk hayatta olsaydı İnönü hayatta olsaydı PKK seven ve terör örgütü uzantısı HDP’yi parlamentoya sokmak için kampanya yapan bu CHP yöneticilerinin ileri gelenlerini CHP’nin kapısına koyar mıydı? Yeri gelince ’biz Atatürk’ün askeriyiz’ diyorlar. Siz CHP’yi Apo’nun askeri yapmak üzere uygun adım marş ileri doğru götürüyorsunuz. Atatürk bunları kapıdan koyar mıydı? Ben şimdi Sarıkaya’da Yozgat’ta Türkiye’de CHP’ye oy vermiş bütün CHP’li kardeşlerime soruyorum. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun, Atatürk hayatta olsaydı PKK’nın listesini belirlediği ve PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP barajı geçsin diye Atatürk sizden oy ister miydi? İnönü sizden oy ister miydi? CHP’li olanlar Atatürk’ün izinden gidenler bunu yapar mıydı? Ama şimdi yapıyorlar. Peki AK Parti’liler bu PKK’lılardan bu millet bu devlet için daha mı tehlikeli insanlar. Milleti için devleti için her şeyi göze alanlar bu millet daha ileri gitsin devlet daha ileri gitsin diye çalışanlar daha kötü insanlar mı? Ama bakın böyle bir propagandayı da bunlar yürütüyorlar. Onun için diyorum ki oyları bölmeyelim. Eğer bölersek bu beşi benzemezlere bir imkan da Yozgat’tan vermiş oluruz. Yanlışı yaptığımızda bunların ekmeğine yağ sürmüş oluruz. O ekmeğe yağı Yozgatlılar sürmez. Vatanını milletini devletini bayrağını sevenlere bunlarla ilgili bütün bu mühendislikleri görür ve gereğini Allah’ın izni ile yaparlar ben ona yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.