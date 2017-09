Bozdağ: "FETÖ uyuşmuş bir insan tipi ortaya çıkardı"

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, akademisyenlere ve öğrencilere seslenerek, "Her millet her devlet kendince bir nesil yetiştirmeye gayret ediyor. Ama bizim yetiştireceğimiz neslin, elbette bizim milletimizin ve devletimizin bu güne ve geleceğine sahip çıkabilecek ve daha ileriye taşıyabilecek nesiller olması son derece önemlidir. Türkiye’de yaşanan sorunlardan hareketle bu konuda daha çok emek vermemiz gerektiği ortadadır. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Türkiye’de aklını, kalbini rehin aldığı uyuşmuş bir insan tipi ortaya çıkardı. Akıl var kullanmıyor, kalp var kullanıyor. Onun için üniversitelerimizde ben değerli akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz hayatın her anında aklı hür, kalbi hür, irfanı hür ve vicdanı hür olursanız siz de kazanırsınız, ülkemize de kazandırırsınız. Milletimize ve devletimize daha büyük bir yardım yapmış olursunuz. Eğer aklını, kalbini, irfanı ve vicdanını bir ideolojiye veya farklı farklı değerlendirmelere nerh etmiş nesiller yetiştirirsek orada akıl hürriyetini kaybetmiş insanlar topluluğu oluşur. Akıl, vicdan, kalp hürriyetinin sağlığını üniversiteler korumalıyız, biz korumalıyız. Fikirle mücadeleyi fikirle yapmalıyız, akılla mücadeleyi akılla yapmalıyız. Bilgiyle mücadeleyi bilgiyle yapmalıyız. Ama FETÖ’nün yaptığı gibi sadece belli yazarların kitaplarını okur okutursak sadece belli dergileri takip edersek. Sadece bazı televizyonlar izlenirse sadece belli alanlara kendimizi hapseder ve hapsedilmeyi iyi bir şeymiş gibi gençlere biz öğretirsek işte o gence en büyük kötülüğü başta biz yapmış oluruz. Öyle olunca da o kitaplar dışında her şeyi yanlış görmeye başlıyor. Siz hür değilsiniz o zaman. Hür olmayan birisi hür birini yetiştiremez. Kendi gibi kendi ideolojisine esir olmuş birilerini yetiştirmeye çalışır, onun da kimseye faydası yok. PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerinin tamamı aklı, vicdanı, kalbi ve irfanı rehin aldıkları için terör örgütüne kattığı insanları ölmeye ve öldürmeye ikna ediyorlar" dedi.

"Emperyalizme karşıysan Erdoğan’ın yanında duracaksın"

Türkiye’de sadece kapitalistlerin talimatlarını yerine getiren DHKP-C diye bir terör örgütünün varlığından bahseden Bozdağ, "Emperyalistlerin tetikçileri. Ama bakın hala yürürler, emperyalizme karşı omuz omuza. Ya senin patronun emperyalizmin kucağında oturuyor. Türkiye’de kimi öldür derse onu öldürüyorsun. Bunu görebiliyor mu. Göremez, çünkü akıl esir. Emperyalizme karşıysan, Tayyip Erdoğan’ın yanında duracaksın. Emperyalizme karşı en büyük meydan okumayı bugün Türkiye’nin Cumhurbaşkanı yapıyor. Atatürk’ün yaptığı gibi. Eğri oturacağız ama doğru konuşacağız. PKK terör örgütü, o da öyle. Bütün terör örgütleri büyük güçlerin taşeronudur. Bilumum terör örgütleri taşerondur. PKK terör örgütü için Kürtçülük; gerektiğinde ölecek, öldürecek, Kürt çocuklarını kandırmak için bir tatlandırıcıdır. DEAŞ terör örgütü de öyle proje bir terör örgütüdür. Dikkat edin dünyanın dört bir yanından teröristler var. Şöyle baktığınızda yeni bir terör örgütü. 5-6 yıllık geçmişi ya var ya yok. DEAŞ terör örgütünde, elimizdeki bilgilere göre 152 ülkeden, 95 etnik ayrı yapıdan terörist var. Ben sormak isterim, DEAŞ terör örgütü 152 ülkenin dilini bilecek, psikolojisini bilecek, kültürünü bilecek, tarihini bilecek bu kadar teröristi nasıl yetiştirdi ki, o ülkelere gitsin, Avusturya’dan Amerika’ya, oradaki insanları, Suriye’de, Irak’ta ölmeye öldürmeye ikna etsin. Böylesi bir güç, yeni doğmuş bir terör örgütünde olabilir mi? Dünyanın en güçlü ülkelerinin böyle bir gücü var mı? Türkiye’nin böyle bir gücü yok. Amerika’nın da yok, Çin’in de yok Rusya’nın da. Proje olduğu buradan belli. Bu kadar insanı kim topluyor buraya. Bir proje var. Projenin mühendisleri süpürüyorlar oraya herkesi, orada başka bir şey çıkıyor ortaya" şeklinde konuştu.

"Bütün dünya DEAŞ’ı yok etmek için ant içmiş durumda"

Bütün dünyanın DEAŞ’ı yok etmek için ant içtiğini de belirten Bozdağ, "66 koalisyon ülkesi var. Gökten bomba yağdırıyorlar. Aşağıda yine operasyonlar var. Bir dünya terör örgütünü bitiremiyor. Aklınız alıyor mu. Bombalayanların, verdiği silahlar onların elinde. Bir yandan bomba atıyorlar, bir yandan silah veriyorlar. Nasıl bitireceksiniz. Silahları kimin ürettiği belli. Silahları kesersin terör örgütü kalmaz. Kendilerinin üreteceği bir şey de yok. Ama ne yapıyorlar, bir yandan teröre karşıyız, şiddete karşıyız diyorlar. Öte yandan da, terörü azdırmak için ne lazımsa yapıyorlar. Her türlü desteği veriyorlar. DEAŞ terör örgütü proje bir terör örgütüdür. Hedeflenen proje gerçekleştiği gün, kendiliğinden yok olup gidecektir" şeklinde konuştu.