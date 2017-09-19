Bozok Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, PKK ve PYD’nin Rakka istikametinde ABD destekli DEAŞ’a karşı bir operasyon yürütüldüğünü söyleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Hiç duyuyor musunuz çatışma haberini. Televizyonlara sansür koydukları için mi duyulmuyor yoksa başka bir şeyi mi var duyulmuyor. Hiçbir haber var mı biz Fırat Kalkanı Harekatı yaptık. Bu harekatta 53 tane şehidimiz oldu. Birçok gazimiz oldu. Her gün haber aldık. Ben soruyorum Rakka operasyonunda hiç çatışma haberi duydunuz mu? Yok. PKK, PYD ilerliyor DEAŞ çekiliyor. Hedef oralardan DEAŞ çekilecek onlar yerleşecek. Bütün dünyanın yenemediği DEAŞ’ı ’PKK, PYD denen alçaklar’ yendi mesajı verilecek. Bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden hadise. Böyle bir şey olabilir mi? Ama bakın oluyor. Bir hesap var ama bu hesapları neticeye vardıramayacaklar. Türkiye’yi hesaba katmayanın bu bölgede hesabının tutması mümkün değildir. Tutmayacaktır hesapları. Türkiye’nin bölgesindeki bütün hadiseleri kendi güvenliği ve bölge halklarının güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Biz ’adam bırak git banane’ diyemeyiz. Suriye’de olup biten her şey Ankara’da olup biten kadar Türkiye’nin güvenliği ile yakından ilgilidir" dedi.

Irak Kürt Bölgesel yönetiminin 25 Eylül’de yapmayı planladığı referanduma da değinen Bozdağ, "Irak’ta referandum tartışmaları var. Irak’ın kuzeyinde bölgesel yönetimin olduğu yerde, merkezi hükümetin olduğu yerlerde de cereyan eden hadiseler, Yozgat’ımızın, Ankara’mızın güvenliği ne kadar bizi ilgilendiriyorsa o kadar bizi yakından ilgilendiriyor. Eğer birileri, ’siz görmeyin, duymayın, karışmayın’ diyorlarsa onlar bir metre önünü göremeyen zavallılardır. Bu milletin emaneti bizim omzumuzda" diye konuştu.

Bozdağ Irak’ın kuzeyinde bir oldu bittiye gidilemeyeceğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya da ayağa kalktı biz de ayağa kalktık. Araplar karşı, Türkmenler karşı. Bırakın Arapları ve Türkmenleri bölgede yaşayan Kürtler karşı. Parlamentoda oylama yaptılar, neredeyse yarısı oylamaya katılmadı, katılanların da neredeyse yarısına yakını ’hayır’ oyu verdi. Onlar da istemiyor. Birleşmiş Milletler istemiyor, bi dünya istemiyor ama orada ’ben bunu yapacağım’ diyen bir hastalıklı zihniyet var. Çok net söylüyorum, bölgede yapılacak, hangi hesapla hangi niyetle olursa olsun bu tür adımlar, bölgenin güvenliğini ortadan kaldırır, huzuru, barışı, istikrarı, bombalar. Sadece bölgenin değil, bölgedeki ülkelerin de pek çok şekilde bundan zarar görmesine yol açar. Hiç kimse de bu zararın doğmasına izin vermez. İstikrar, iyi komşuluk ilişkileri, ekonomide istikrar, başka şeylerle ilgili konularda elbette Türkiye Irak Bölgesel yönetimine bugüne kadar destek oldu. Bundan sonra da iyi niyetli şeyler olursa aynı şekilde destek olmaya devam eder ama eğer Türkiye’nin güvenliğini, bölgenin güvenliğini tehdit edecek bütün bu uyarılara ve ikazlara rağmen referandum adımını atarsa bunun elbette bir karşılığı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler, Cuma günü Milli Güvenlik Kurulu arkasından Bakanlar Kurulu toplanacak ve bu konuda Türkiye’nin atacağı en son adımları kararlaştırıp bütün dünyaya ilan edeceğiz."