Bozok Üniversitesi Senatosu’ndan İsrail’e kınama

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, senato öncesinde kınama kararını senato üyelerine okudu.

Rektör Karacabey, “İsrail Parlamentosu’nda çok az bir oy farkıyla kabul edilen “Yahudi Ulus Devlet Yasası” evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletler’in yasal ve ahlaki sistemleriyle çalışmaktadır. Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948’de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı yalnızca Yahudilere verilmekte ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir. Öte yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşları için de kabul edilebilir nitelikte değildir. Bilim insanları olarak, İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen ,fiili olarak Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmayı ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmayı amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz” dedi.