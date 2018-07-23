Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 15:14

Bozok Üniversitesi Senatosu’ndan İsrail’e kınama

Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu, İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasasını kınadı.

Bozok Üniversitesi Senatosu’ndan İsrail’e kınama

23 Temmuz 2018 15:14


Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, senato öncesinde kınama kararını senato üyelerine okudu.


Rektör Karacabey, “İsrail Parlamentosu’nda çok az bir oy farkıyla kabul edilen “Yahudi Ulus Devlet Yasası” evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletler’in yasal ve ahlaki sistemleriyle çalışmaktadır. Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948’de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı yalnızca Yahudilere verilmekte ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir. Öte yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşları için de kabul edilebilir nitelikte değildir. Bilim insanları olarak, İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen ,fiili olarak Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmayı ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmayı amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç