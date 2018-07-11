Çocuklar ‘ergoterapi’ ile engellerini eğlenerek aşıyor

Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde hizmete giren ergoterapi ünitesinde, gelişim geriliği, dikkat eksikliği, otizm, öğrenme güçlüğü bulunan 0-12 yaş aralığındaki çocuklar, ünitedeki bir odada oluşturulan top havuzu, tırmanma duvarı, salıncak, trambolin gibi terapatik ürünler eşliğinde günde 45’er dakika ergoterapist eşliğinde tedavi ediliyor.

Ergoterapi ünitesinde, sağlık sorunları bulunan çocukların tedavisinin yanı sıra çocukların günlük hayattaki yaşam aktivitelerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ergoterapi ünitesinde çocuğu tedavi gören Mühibe Türker, ergoterapinin çocuğunun gelişimi için büyük bir şans olduğunu belirterek tedaviden olumlu sonuç aldıklarını söyledi. Ergoterapi ünitesinin Sağlık Bakanlığı tarafından Şehir Hastanesine Ergoterapi Uzmanı’nın atanmasıyla hizmet vermeye başladığını anlatan Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, “Çocuk psikiyatrisi uzmanları ile beraber konuyu değerlendirdiğimizde otistik, kısmen felçli, toplum içinde günlük aktivitelere uyumda problem yaşayan ve bu sebeple toplumdan dışlanan evlatlarımızı günlük hayata dahil etmek için böyle bir terapi alanını açmayı uygun gördük. Hem çocuk psikiyatrist arkadaşlarımız hem de ergoterapistimizin tavsiyesiyle bu fiziki alanı oluşturduk. Bu hastanelerde olan bir durum değil. İlk defa Yozgat Şehir Hastanesi’nde Yozgat’ta ilk kez böyle bir hizmet vücuda geldi. Çocuklarımızın ve ailelerin ilgileri oldukça yoğun, şu anda takip ettiğimiz 19 çocuğumuz var. Her biriyle ergoterapistimiz 45’e dakika çocuklarımızla ilgileniyor. Günlük aktivitelerini konuşmalarını daha akıcı, toplum içinde reddedilmeyecek, topluma daha yoğun bir şekilde katılacakları şekilde rehabilite etmeye çalışıyoruz. Çocuklar bizim milletimizin en değerli varlıkları inşallah bu evlatlarımızı bu sıkıntılarından kurtarıp toplum hayatına kurtaracağız” dedi.

Ergoterapist Yeşim Yıldırım ise ergoterapinin bireylerin günlük yaşamda bağımsız olmaları için çalışan temel sağlık birimi olduğunu söyleyerek “Özellikle bireylerin aktivitelerini kullanıyoruz. Gerek günlük yaşam gerek üretici aktiviteler gerekse de serbest zaman aktivitelerini kullanıyoruz. Biz bu ünitede çocuklarla çalışıyoruz. Bu çocukların temel mesleği oyun olduğu için hem oyunda hem de günlük yaşamda giyinme, yemek yeme gibi aktivitelerinde bağımsız olmalarını istiyoruz. Ailelere de çocuklarına nasıl yaklaşacaklarını anlatıyoruz. Belli seanslara alıyoruz, genelde bu seansları haftanın 2-3 gününde vermeye çalışıyoruz. Çünkü çok yoğun terapiye ihtiyaç duyuyorlar” şeklinde konuştu.

Yıldırım, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Biz burada daha çok otizmli çocuklarla çalışıyoruz. Down sendromlu, dikkat problemi olan tüm çocuklar ya da günlük yaşantılarında problem yaşayan tüm çocuklarla çalışıyoruz. Burada tam olarak duyu bütünleme eğitimini uyguluyoruz. Hastanemizde çok kapsamlı ve bütün duyu bütünleme için gerekli olan malzemeleri sağladık. Çocuklar bizim geleceğimiz bu yüzden çocukların topluma kazandırılması gerekiyor. Bu sebeple de küçük yaşta eğitime başlanması gerekiyor.”