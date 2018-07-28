Türkiye’yi ikiye katlamak o kadar kolay olmayacak. Ancak Türkiye ikinci şahlanış dönemine bu yılın sonuna kadar bunu hissederek giriyor olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay memleketi Yozgat’ta, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’nda düzenlenen ’Sivil Toplum ve Vatandaş ile Buluşma’ programına katıldı. Yeni sistem hakkında vatandaşlara açıklamalarda bulunan Oktay,"Bugün yeni sistemde cumhurbaşkanımızın başkanlığında politika kurullarıyla, ofisleriyle ve yeni kabinesiyle bakanlarla yeni bir sistem ve biz de o sistemin içerisinde cumhurbaşkanımızın teveccühü ile yer almış bulunuyoruz. Dün bakanlarımız da bugün bizim yarın başkaları olacak bu bir bayrak yarışıdır. Böyle bir süreçte milletimize verilen sözü yerine getirme zamanı yani ikinci kalkınma hamlesi, ikinci şahlanış dönemi diye tabir etiğimiz Türkiye. İkinci şahlanış kolay olmayacak. Türkiye’yi ikiye katlamak o kadar kolay olmayacak. Uluslararası arenada bize karşı yürütülen olayların hepiniz farkındasınız. Son bir haftada yaşananları söyle bir düşünseniz ne demek istediğimi çok net anlarsınız. Ama buna rağmen bugün Güney Afrika’da Türkiye’yi iftiharla temsil eden bir liderimiz var. Ne pahasına olursa olsun biz bu Türkiye’yi ikiye katlayacağız. 20 bin dolarların üzerine Türkiye’yi getireceğiz kişi başına milli gelirde. Milli savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranını ne pahasına olursa olsun artıracağız. İHA’larımız SİHA’larımız, füzelerimiz, HÜRKUŞ’umuz, Atak helikopterlerimiz artarak millileşmeye ve yerlileşmeye devam edecek. F-35’ler gelmiş gelmemiş onların bileceği iş biz kendi işimize bakacağız" dedi.

"İkinci şahlanış dönemine bizzat şahit olacaksınız"

Yeni dönemde millete verilen sözler olduğunu hatırlatan Oktay, "Meydanlarda vermiş olduğumuz sözler var. İlk 100 günde bunların ne kadarını yerine getireceğiz hemen hazırlıklarınızı yapıyorsunuz dediğinde Cumhurbaşkanımız, şu anda biz bu hazırlıkların sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah Cumhurbaşkanımız da kendileri bizzat açıklamış olacak. Burada da göreceksiniz Türkiye ikinci şahlanış dönemine bu yılın sonuna kadar bunu hissederek giriyor olacak. Her alanda. Tarımda, sanayide, ekonomik alanda, bütün oyunlara rağmen askeri alanda, milli savunma sanayi alanında, sulamada, ticarette tüm alanlarda bu kalkınma döneminde ikinci şahlanış ikinci kalkınma dönemine bizzat şahit olacaksınız" diye konuştu.