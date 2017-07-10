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10 Temmuz 2017 13:52

Düğün sezonu açıldı Yozgat’ta gelinlik satışları arttı

Yaz mevsimine girilmesi ve düğün sezonun da başlamasıyla birlikte Yozgat’ta gelinlik sektöründe gözle görülür bir canlılık yaşanıyor.

Düğün sezonu açıldı Yozgat’ta gelinlik satışları arttı

10 Temmuz 2017 13:52


Düğün sezonuyla birlikte artan gelinlik satışlarından duydukları memnuniyeti dile getiren gelinlik firması sahibi Kenan Türkoğlu, gelinlik fiyatlarının 500 ile 2 bin 500 TL arasında değiştiğini söyledi.


Bin lira üzeri gelinliklerde bindallı, taç, duvak, çiçek gibi 10 parçadan oluşan aksesuarların hediye edildiğini aktaran Türkoğlu, gelin adayları için özel dikim gerçekleştirdiklerini de aktardı. Düğün sezonuyla birlikte işlerinin yoğun olduğunu aktaran Türkoğlu, yoğunluğun Kasım ayına kadar devam edeceğini belirtti.




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