Eski Rektör Yardımcısı Acun dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Dr. Hakkı Acun son yolculuğuna dualar eşliğinde uğurlandı.
Gazi Üniversitesi eski Rektör yardımcısı Prof. Dr. Hakkı Acun için Çapanoğlu Büyük Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Alay Komutanı Albay Bilgehan Yeşilyurt, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Gazi Üniversitesi’nden akademisyenler, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Helallik alınmasının ardından Acun’un Naaşı Şeyh Osman Bağdadi Türbesi Haziresi’ne defnedildi.