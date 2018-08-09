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09 Ağustos 2018 14:41

Fiziksel engelliler bağımlılıkla mücadele ediyor

Yeşilay ve Fiziksel Engelliler Federasyonunca yürütülen ’Fiziksel Engelliler Bağımlılıkla Mücadele Ediyor Ülkenin Geleceğine Sahip Çıkıyor’ projesi semineri Akdağmadeni’nde yapıldı.

Fiziksel engelliler bağımlılıkla mücadele ediyor

09 Ağustos 2018 14:41


Akdağmadeni Kaymakamlığı, Akdağmadeni Belediyesi ve Akdağmadeni Tüm Engelliler Derneği işbirliği ile yürütülen program Akdağmadeni Belediyesi Konferans Salonunda yapıldı. Proje yürütücüsü Tüm Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Nedim Kılıç, yaptığı açılış konuşmasında, toplumun geneli için geçerli olan bu sorunun engelli camiası için daha da büyük bir tehlike arz ettiğini söyledi.


Toplumsal ve ekonomik hayata yeterince katılamayan engellilerin bağımlılığa daha açık bir durumda olduklarını belirten Kılıç,"Engelli vatandaşları toplum içine çıkarmak için çaba gösteriyoruz. Konfederasyon olarak, Türkiye’nin 81 ilinde düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak engelli vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Onların sorunlarını dinliyor, çözüm yolları arıyoruz. Federasyon olarak böyle bir destekle proje yürütmekten büyük onur duyuyoruz" dedi.


Yeşilay Temsilcisi Ümit Altıkulaç ise tütün ve tütün mamulleri, teknoloji bağımlılığı, alkol ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin zararları hakkında bilgilendirmede bulundu. Altıkulaç, "Gençlerimizin zararlı alışkanlıklarının başında, maalesef sigara gelmektedir. Biz de gençlerimize farkındalık programıyla faydalı olmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin yaşadıkları sosyal hayatta etkin ve bilinçli birey olmaları için, çalışmalar yürütmekteyiz" diye konuştu.


Programa Akdağmadeni İlçe Belediye Başkanı İrfan Coşgun, Tüm Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Nedim Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Önder Gürel, Tüm Engelliler Akdağmadeni Başkanı Sait Ünlü, daire amirleri, engelliler ve öğrenciler katıldı.




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