Fuat Oktay’ın doğup büyüdüğü Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan akraba ve arkadaşları, Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilmesinin haklı gururunu yaşıyor. 1980 yılında Çekerek Lisesini başarıyla tamamlayan Oktay’ın arkadaşları arasında başarılı bir öğrenci olarak anılıyor. İlçede ise billboardlara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “İlçemizin yetiştirdiği ilimizin ve ülkemizin gururu, yeni görevinizde başarılar dileriz. Çekerek sizinle gurur duyuyor” afişleri asıldı.

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt yaptığı açıklamada Fuat Oktay’ın başarılı bir bürokrat olduğunu söyleyerek, “Biz dün geceden beri heyecan içerisindeyiz, bizim için gurur kaynağı oldu. Beklentimiz de vardı, çok çalışkan bir bürokrattı. Türk Hava Yollarını dünyaya açan bir büyüğümüz. Daha sonra AFAD’da başarılı çalışmaları oldu. Başbakanlık Müsteşarlığında da çok güzel çalıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dizayn edilmesinde Fuat abimiz vardı. Kendisinden beklentimiz vardı. Sıfır hata ile tanınan kıymetli bürokratımız ilçemizden olması cumhurbaşkanından sonra iki numarada yerleşmesi bizim için sevinç ve gurur kaynağı oldu. Sadece ilçemiz ilimiz değil ülkemiz de çok büyük kazanım sağlayacaktır. Kendisiyle çalışmak çok zor. Çünkü sıfır hata ister, sıfır hata prensibi ile tanının çevresinde o noktada kendisiyle çalışmak zor. Kendisinin bu çalışma prensibinden 81 milyon vatandaşımız, ülkemiz ilimiz, ilçemiz faydasıyla faydalanacaktır. Nazik kibar, iyi bir eğitim almış bir insandır” dedi.

Lisede sınıf arkadaşı olduğunu söyleyen Musa Köse ise, “Aynı sınıfta okuduk 77-80 yılları arasında. Çekerek Lisesi’nden Atatürk Lisesinden mezunuz. Aynı sınıfta aynı sırada yan yanayız. Arkadaş kardeş olarak gurur duydum. İnşallah önü açık. Sevilen bir arkadaşım. Okul sıralarında bile bir birimize yardımcı olduk. Ülkenin geleceğine de güzel fikirlerle adımlarla devam edeceğine inanıyorum. Güveniyorum. Okulda çalışkandı, özverili çalışıyordu. Kendine güven hisseden bir arkadaştı” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan İbrahim Dener de, “Hemşehrimizi vatanı milleti adına tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan diliyoruz. İnşallah memleket için hayırlı oldu. Bizi çok mutlu etti hemşehrimiz. İnşallah sonu güzel olacak her şeyin. Hükümetimizin de sonu güzel olacak. Güzel işler yapıyorlar. Çalışmaları Türkiye çapında çok güzel halk olarak memnunuz” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan komşusu Meliha Tekin ise, “Burada doğdu, burada büyüdü. Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu ne mutlu bize çok başarılı, temiz bir aile çocuğu. Gelir giderdi buraya. Annesinin hastalığından dolayı İstanbul’da ama yine arada geliyor. Gururlandık koltuklarımızın altı kabardı. Ne mutlu bize cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Cumhurbaşkanımızdan da ondan da gurur duyuyoruz” diye konuştu.