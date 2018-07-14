Gazi Erkaya “15 Temmuzu unutmayacağız, unutturmayacağız”

15 Temmuzu unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Ankara Kızılay’da bir mahallede bulunan evinde otururken Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan’ın çağrısını telefondan öğrenir öğrenmez üç arkadaşıyla Genel Kurmay Başkanlığının bahçesine giden Muammer Erkaya, açılan ateş sonucu 3 mermi ile yaralandı. Erkaya ayrıca helikopterden açılan ateş sonucu da şarapnel parçalarıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

15 Temmuz’da Recep Tayyip Erdoğan’ın düğmeye basmasıyla sokağa çıktıklarını belirten Erkaya, “O gece Genel Kurmay Başkanlığına gitmek aklımıza geldi, oraya gittim. 3 kurşun yedim ve helikopterden açılan ateş sonucu şarapnel parçaları boğazıma, gözüme, yüzüme ve vücuduma gelen parçalardan yaralandım. Bu hain darbe girişiminde aklıma gelen sadece hem sevinç hem üzüntü var diyebilirim. Bu sevincimizin sebebi, hain darbe girişimini tüm Türkiye olarak durdurduk. Üzüntümüzde 250 tane şehit verdik ve 3 bine yakın gazimiz var. Şehit alilerine baş sağlığı diliyorum, gazilerimizin iyileşmelerini temenni ediyorum” dedi.

Erkaya, “Benim sadece düşündüğüm şuydu: Vatan sevgisi, bayrağımız yere düşmesindi. Selçuklu’dan Osmanlı’ya Osmanlı’dan Atatürk’e ve şuanda baş liderimiz olan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ilerleyen bir bayrak yarışı diye düşünüyorum. Ayrıca bayrağımızın her zaman dalgalanmasını istedim. Böyle hainlere dur diyebileceğimizi düşündüm. Zaten gittiğimde darbe nedir bilmiyordum. Sadece asker polis birbirine girdi düşüncesiyle gittim. Sonradan öğrendim darbe olduğunu. Allaha şükür Türkiye’yi kimseye yedirmeyeceğimizi bu darbe de güzel bir şekilde dur diyebileceğimizi tüm dünyaya göstermiş olduk” şeklinde konuştu.

Gazi Erkaya, “Şu anda şehitte olabilirdim ama rabbim bana gaziliği nasip etti. 15 Temmuzu unutturmamak amaçlı olarak güzel bir duygu. Ama bir taraftan da konuşmakta güçlük çekiyorum. Tüm bu şer odaklı olan vatan hainlerine dur dediğimizi gösterebildik. Tek amacımız da vatanımızı, bayrağımızı indirmemektir. Bunu da en güzel şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonrada hiçbir vatan hainine vatanımızı böldürmeyeceğimizi tekrardan söylemek istiyorum. 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. İçimizdeki vatan hainlerine de en güzel cezayı verdiğimizi düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.