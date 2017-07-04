Hem kendilerini hem de dönerleri pişiyor

Yozgat’ta ekmek parası için kavurucu sıcaklarda ocak ateşi önünde çalışan ustalar akşamı zor ediyor. Sıcak havalarda diğer meslektaşları gibi ocak başında çalışmak durumda kalan döner ustası Fatih Yüce,"Döner ocağı başında sıcaklık ortalama 50 derece oluyor. Bu sıcaklıkta döner işiyle uğraşmak bizi zorluyor. Ancak ocağımızın başında ekmek parası için çalışmak zorundayız. İşimizi severek yapınca zorluğu gözümüz görmüyor" dedi.

Meydan yerinde döner işiyle uğraşan döner ustası Kazım Er ise,"Uzun yıllar bu işle uğraşıyorum. Ekmek paramızı çıkarabilmek adına her yıl bu sıcak havalarda çalışmaya devam ediyorum. Sıcak hava bizi çok zorlasa da bir süre sonra bünyemiz bu duruma alışıyor" şeklinde konuştu.