İlkokul öğrencisi resim sergisi açtı

140 çalışmanın yer aldığı serginin açılışında Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci geçen yıl ilk kez resim sergisi açan Enes’in konuşmasının da resimlerinin de geliştiğini ifade ederek başarılarının devamını diledi.

Sınıf öğretmeni Erdal Demir de 4 yaşından itibaren resimle uğraşan Enes’in, büyük bir yetenek olduğunu belirterek, "Enes’in bir kez baktığı objeyi hemen resmedebilmesi üstün bir görsel zekaya sahip olduğunu gösteriyor. Resimlerinde desen, çizgi geçişleri, kompozisyon mükemmel. Bu yaşta hayalden, hafızadan, kağıdı düzenli kullanarak resim yapabilen, resimde silgi kullanmayan bir öğrenci görmedim. Enes’in başarılı bir ressam olacağını düşünüyorum." dedi.

Sergi, Mayıs ayı sonuna kadar açık kalacak.