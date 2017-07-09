Göreve geldiği günden itibaren belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de Kadışehri’ne hizmet ettiklerini belirten Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, yapımı devam eden kültür merkezi ve düğün salonu, seyir terası, merkez cami, mesire alanı ve yürüyüş yolu hakkında bilgiler verdi.

Kültür merkezi ve düğün salonu yapımına 2016 yılının Kasım ayında başladıklarını söyleyen Karadavut,"Yapımına 2016 yılının Kasım ayı gibi başladığımız kültür merkezi ve düğün salonumuzu bu yıl eylül ayında tamamlayacağız. Kültür merkezi bölümünde 250 kişilik konferans salonumuz, atölyemiz ve kütüphanemiz bulunuyor. Düğün salonumuz ise 500 kişilik olup burayı da tamamlayıp Kadışehri halkının hizmetine sunacağız" dedi.

İlçenin tamamına hakim bir bölgede yer alan ve lokanta olarak da kullanılacak seyir terası inşaatı çalışmalarının da sürdüğünü açıklayan Karadavut, mesire alanı çalışmalarının da tamamlanmasıyla Kadışehri’ne bir sosyal yaşam alanı daha kazandıracaklarını söyledi.

İlçeye 2 bin 500 kişilik bir cami yaptıklarını da hatırlatan Karadavut, caminin altında 50 dükkan ve 500 kişilik bir konferans salonunun yer alacağını ifade etti.

Belediye olarak ilçede alt yapı çalışmalarının yüzde 95’lik kısmının tamamlandığını da belirten Karadavut, ilçenin daha yaşanılabilir olması için sosyal ve kültürel anlamda çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.