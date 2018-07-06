LGS 2018 Yozgat İl birincisi Çözüm Koleji’nden

sınıf öğrencisi Yavuz Selim Çakır, 2 Haziran 2018 tarihinde yapılan Liselere Giriş Sınavında (LGS) derece yaparak Yozgat 1.si oldu.

Yozgat’ta LGS’ye katılan öğrenciler arasında en yüksek puanı alarak 461. 8238 ile il birincisi olan Yavuz Selim Çakır, Yozgat Çözüm Kolejinin haklı gururu oldu. Çakır, ailesine, okul yönetimine ve kendisiyle dersleri konusunda yakından ilgilenen tüm öğretmenlerine teşekkür etti.

Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz ise okullarının başarı geleneğini sürdürdüğünü ifade ederek “Çocuklarımız bu yıl düzenlenen sınav sistemiyle ilk kez karşı karşıya kaldılar. Sınav sisteminin değişeceği haberini alır almaz genel merkezimiz ve kolejimizdeki sınav komisyonumuzla birlikte yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucunda tüm 8. sınıf velilerimizi yapmış olduğunuz toplantıyla bilgilendirdik. Ön görülerimize binaen sınavın zor olacağı TEOG tarzında değil daha çok yorum ve görsel yeteneğe dayalı mantık sorularıyla öğrencilerin zorlanacağını, velilerimize ve çocuklarımıza aktardık. Bu yönde yıl boyu yaptığımız tüm çalışmalarda bizi haklı çıkardı. Şükürler olsun ki her yıl olduğu gibi bu yılda il birincisinin kolejimizden çıkmış olmasının haklı gururunu yaşamaktayız. 59 öğrencimiz içerisinde %10’luk dilimde 30 öğrenci nitelikli okullara girmeye hak kazanmıştır. Bu başarıda emeği geçen başta değerli öğretmenlerim sonrasında da değerli öğrencilerimiz ve ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum”

Yılmaz açıklamalarının ardından Yavuz Selim Çakır’ı başarısından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyeler ve madalya ile ödüllendirdi.