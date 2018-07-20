Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 11:37

Müftülükten vekaletle kurban bağışına davet

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, vekalet yoluyla kurban bağışlarını kabul etmeye başladıklarını söyleyerek kurban bedelinin yurtiçi 850 TL yurtdışı ise 625 TL olduğunu açıkladı.

Müftülükten vekaletle kurban bağışına davet

20 Temmuz 2018 11:37


İl Müftüsü Salih Sezik, düzenlediği basın toplantısında ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2017 yılında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulanan Sezik, vekalet yolu ile kurban bağışları hakkında bilgi verdi. Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesine yapılan vekaletle kurban bağışına müftülük olarak önem verdiklerini hatırlatan Sezik, geçen yıl 520 hisse kurban sayısına ulaştıklarını bu yıl ise hedeflerinin bin kurbanı geçmek olduğunu söyleyerek vatandaşları kurban bağışına davet etti.


Sezik, ayrıca 2018-2019 eğitim öğretim yılında 140 kişilik yükseköğrenim kız öğrenci yurdunun hizmete gireceğini açıkladı. Yurda birçok ülkeden öğrencinin de kayıt yaptırabileceğini vurgulayan Sezik, ilerleyen dönemlerde erkek yurdu planlarını da hedefleri arasına aldıklarını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç