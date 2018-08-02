Muz tadındaki Bağrıbütün kavunun hasadı başladı

Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran Bağrıbütün kavunu hem kokusu hem de lezzeti ile vatandaşlarca çok beğeniliyor. İçerisindeki çekirdeğinin birbirine yapışık, iri yumurta büyüklüğünde bir arada bulunması nedeniyle ‘Bağrıbütün’ ismi verilen kavun, Yozgat’ın Aydıncık İlçesine bağlı bir ürün olarak tescillenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bağrıbütün kavununun ilçe halkının geçim kaynağı haline geldiğini söyleyen çiftçi Murat Aksu, “Bağrıbütün dediğimiz kavun türü bize baba mesleğidir. Daha önceden Aydıncık ilçesinde miktarı az olup ekilmekteydi. Talepler üzerine Türkiye çapında yayıldığı için verimi artırmaya başladık. Talepler üzerine de ileriki yıllarda da artırmayı dönüşüyoruz. Şu anda 5 dönüm ektim. Eğer mahsulümün satışı olursa 10 dönüme çıkarmayı düşünüyorum. 5 dönümden şu anda yaklaşık 2,5 ton Bağrıbütün almayı düşünüyorum. Kilo fiyatı da 2.5 lira olarak düşünüyorum. Ürünümüze vatandaşların ilgisi çok yüksek” dedi.

Bağrıbütün kavununun patenti için Türk Patent Enstitüsünü başvuruda bulunduklarını belirten Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, “Bağrıbütün kavunu 10 dilim şeklinde olan yöresel olarak Aydıncıkta halkımızın çok sevdiği bir ürün. Biz özellikle Kümbet Ova olarak anılan bölgede bu kavunun öne çıkması için birtakım çalışmalar başlattık. Bunun içinde Türk Patent Enstitüsüne başvurduk. Bu ürünümüz özellikle kavunla muz arası bir tat. Bu kavunumuzu coğrafi işaretleme olarak Aydıncık’a, Yozgat’ımıza işaretletelim ve bu değeri Türkiye’ye tanıtalım istedik. Çiftçilerimizi kavun yetiştirmeye teşvik ettik. Bu arada Bozok Üniversitemize müracaat ederek Ziraat Fakültesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bağrıbütün kavunumuzun özellikle Aydıncık’a bir katma değer sağlamasını, halkımızın gelir durumuna yansımasını bekliyoruz. Bu sene için ekimler yüz hektar kadar yapıldı. İnşallah bundan verimli bir çalışma olursa Aydıncık’ımıza katma değer katacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Yöre halkının bağrıbütün kavunlarını farklı illere de satarak geçim kaynağı oluşturduğunu anlatan Başkan Koçak, “Dekara 2 ton kadar bağrıbütün kavunu çıkıyor. Aydıncık halkı bu kavunu daha öncesinde sadece kendi tüketimi kadar ekiyordu. Şimdi ise artık dış pazarlara Yozgat’a, Çorum’a, Ankara’ya, İstanbul’a bu ürünün tanıtılmasıyla birlikte diğer yerlerden de talepler oluştu. Bu talepleri karşılamak için vatandaşlarımız Kümbet Ova’da patates soğanın yanı sıra Bağrıbütün kavununu da gelir getiren bir ürün olarak gündeme aldı. Bu sene ilk turfanda ürünümüzü almaya başladık, inşallah önümüzdeki günlerde daha da artacaktır” ifadelerine değindi.

Bağrıbütün kavunu ile ilgili bilimsel araştırma yapmak üzere Yozgat’ın Aydıncık ilçesine gelen Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Gökçen Yakupoğlu, yaptığı açıklamada, “Biz Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak Aydıncık ilçesiyle birlikte Bağrı bütün kavununun morfolojik karakterizasyonu ve genetik karakterizasyonu yaparak coğrafi işaret almak üzere bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Bu kapsamda üreticilerimizle işbirliği içerisinde kavunlarımızı yetiştirdik. Örneklerimizi almaya geldik. İlk ürünlerimizi hasat ettik ve şu anda örneklerimizden gerekli olan analizleri ve ölçümleri alarak coğrafi işaret almak üzere başvurumuzu yapacağız” dedi.