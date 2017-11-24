Öğretmenler Günü Akdağmadeni’nde kutlandı

Program İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan’ın Atatürk anıtına çelenk bırakması ile başladı. Belediye Konferans Salonu’nda devam eden program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marş’nın okunması ile devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan,"Öğretmenlik; insanı sevmeyi, yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi, güvercini ölmüş bir çocuğa başın sağ olsun demeyi, umut etmeyi hatta göz yaşını paylaşmayı bilme sanatıdır. Öğretmenlerimiz ülkemizin dünü bugünü ve yarındaki yeriniz kelimelerle anlatılamaz. Emeğinizin karşılığı hiçbir maddi değerle ölçülemez. Şehrimizin ilçemizin geleceğine yaptığınız bilgi ateşinin hiç sönmeyeceği inancını taşıyorum" dedi.

Program sonunda aday öğretmenliği biten öğretmenler yemin etti. Öğretmenlik mesleğinde otuz yılını dolduran emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi ve plaket verildi. Program Atatür’ün sevdiği şarkı ve türkülerin söylenmesi ile sona erdi.

Programa Belediye Başkanı Suphi Daştan, şube müdürleri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.