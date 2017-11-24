Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 14:32

Öğretmenler Günü Akdağmadeni’nde kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Akdağmadeni’nde program düzenlendi.

Öğretmenler Günü Akdağmadeni’nde kutlandı

24 Kasım 2017 14:32


Program İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan’ın Atatürk anıtına çelenk bırakması ile başladı. Belediye Konferans Salonu’nda devam eden program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marş’nın okunması ile devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan,"Öğretmenlik; insanı sevmeyi, yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi, güvercini ölmüş bir çocuğa başın sağ olsun demeyi, umut etmeyi hatta göz yaşını paylaşmayı bilme sanatıdır. Öğretmenlerimiz ülkemizin dünü bugünü ve yarındaki yeriniz kelimelerle anlatılamaz. Emeğinizin karşılığı hiçbir maddi değerle ölçülemez. Şehrimizin ilçemizin geleceğine yaptığınız bilgi ateşinin hiç sönmeyeceği inancını taşıyorum" dedi.


Program sonunda aday öğretmenliği biten öğretmenler yemin etti. Öğretmenlik mesleğinde otuz yılını dolduran emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi ve plaket verildi. Program Atatür’ün sevdiği şarkı ve türkülerin söylenmesi ile sona erdi.


Programa Belediye Başkanı Suphi Daştan, şube müdürleri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
6
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    6°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç