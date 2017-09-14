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14 Eylül 2017 11:03

Ölen müşterilerinin fotoğraflarını iş yerinde sergiliyor

Yozgat’ta yarım asırdan fazladır hizmet veren lokanta işletmecisi 74 yaşındaki Mehmet Keven, vefat eden müşterilerinin fotoğraflarını 20 yıldır işyerinin duvarında sergiliyor.

Ölen müşterilerinin fotoğraflarını iş yerinde sergiliyor

14 Eylül 2017 11:03


Lokanta sahibi Mehmet Keven, vefat eden müşterilerinin fotoğraflarını ve Yozgat’ın eski görünümünü yansıtan fotoğrafları işyerinin duvarında 20 yıldır sergiliyor. İşyerine gelen müşterilerinin fotoğraflarda kendi yakınlarını gördüğünde anılarının tazelendiğini söyleyen Keven,"20 senedir iş yerimin duvarında vefat eden dostlarımızın fotoğrafını biriktiriyorum. Çoğu da benim emsalim. İş yerime gelen müşteriler, bu fotoğrafları görünce eskileri hatırlatıyor. Fotoğraf tablosunda bulunanlar müşterilerimin tanıdığı, akrabaları oluyor ve geçmişi yad ediyorlar. Ayrıca iş yerimde eski Yozgat fotoğraflarının bulunduğu bir bölüm de var" dedi.




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