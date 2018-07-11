Ömer Halis Demir için 370 km pedal çevirecek

15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve bu ruhu genç nesillere anlatmak adına Yozgat’tan 370 kilometre pedal çevirerek Niğde’ye ulaşmak isteyen Karadavut, düzenlenen tören ve dualar eşliğinde Yozgat Şehitliği’nden yola çıktı. Karadavut’u Niğde’ye Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Müftüsü Salih Sezik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer uğurladı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türk Bayrağı ve bir kavanoz toprağı Karadavut’a emanet ederek “Bu ülkede Ömer Halis’ler, kahramanlar bitmez. Türkiye, genciyle yaşlısıyla kadınıyla vatanına milletine sahip çıkan bir ülkedir. Dostlar da düşmanlarda bunu iyi bilsinler” dedi.

15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir’in kabrine 370 kilometre pedal çevireceğini belirten Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve bisiklet sporcusu Yasin Karadavut ise yaptığı açıklamada “Onlar, bizler için bu memleket için canlarını, kanlarını, sevdiklerini terk ederek feda ettiler. Biz de onlar için terimizi dökeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz ruhunu yaşatacağız. Genç nesillerimize aktaracağız. Amacımız ezanımı göklerde inletmek bayrağımızı göklerde dalgalandırmaktır” şeklinde konuştu.