Sağlıkta kalite ve tasarruf bir arada

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olarak birçok ilke imza atan Yozgat Şehir Hastanesi, sadece verilen sağlık hizmetleriyle değil, aynı zamanda tüm yeni teknolojilerin birlikte ve uyum içinde çalıştığı örnek bir tesis olarak dikkati çekiyor. İdeal bina şartları, sağlık hizmetlerindeki kaliteyi yükseltirken, önemli oranda da tasarruf sağlanmasına imkan veriyor.

Sağlık hizmetindeki kalitenin yanı sıra tesis yönetiminin büyük önem taşıdığını günümüzde, hizmete açıldığı günden itibaren birçok ilkleri hayata geçiren Yozgat Şehir Hastanesi, akıllı bina teknolojilerine sahip ideal bina şartlarıyla sağlık hizmetindeki kaliteyi yükseltip, önemli oranda da tasarruf sağlanmasına imkan veriyor.

Akıllı bina uygulaması

“Akıllı Bina” uygulaması sayesinde hastanede, ayaktan ve yatan hastalara, hastaneye girişlerinden taburcu oluncaya kadar aldıkları sağlık hizmetleri ideal ve güvenilir bir ortamda, tatmin edici bir hizmet sunumuyla veriliyor. Akıllı bina teknolojileriyle aynı zamanda hasta ve çalışan sağlığına ve güvenliğine en üst düzeyde katkı sunuluyor.

Leed sertifikalı çevre dostu hastane

LEED sertifikalı çevre dostu binaya sahip olan hastanede, kullanılan elektrik enerjisinin bir kısmı gün ışığından elde edilirken, ihtiyaç duyulan sıcak su güneş enerjisi panelleri ile temin edilerek, enerjiden yüzde 26,5 oranında tasarruf sağlanıyor. Yürütülen enerji verimliliği çalışmaları sonucunda toplam elde edildiği ve bilimsel verilerin ön planda tutulduğu hastanede, planlı kesintiler dışında yoğun bakım, ameliyathane gibi yüksek öneme sahip alanların tamamında 7 gün 24 saat yüzde yüz kesintisiz hizmet veriliyor.

Yozgat Şehir Hastanesindeki "Su Yönetim Sistemi" uygulamaları ile de bahçe ve peyzaj alanlarının sulaması, yağmur sularının yeniden kazanımı ile sağlanan sularla yapılıyor. Bu uygulama sayesinde kullanım suyundan yüzde 50 oranında tasarruf elde ediyor.