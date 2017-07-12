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12 Temmuz 2017 14:45

Şerefli, "15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız"

Yozgat Sivil İnisiyatif Platformu üyeleri 15 Temmuz bilincini diri tutmak ve darbe girişimini unutturmamak için basın açıklamasında bulundu.

Şerefli,

12 Temmuz 2017 14:45


Yozgat’ta 47 sivil toplum örgütü, 15 Temmuz kalkışması dolayısıyla Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde ’Unutmadık unutturmayacağız’ adı altında basın açıklaması yaptı.


Sivil toplum örgütleri adına açıklamalarda bulunan Yozgat Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Kenan Şerefli, 15 Temmuz gecesini asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyleyerek,"Yozgat Sivil İnisiyatif Platformunu oluşturan 47 sivil toplum kuruluşu olarak 15 Temmuz bilincini diri tutmak, Türkiye’de işgal ve darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için, 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarına yoğun katılım sağlayacağız. FETÖ Paralel İhanet Çetesi ve tüm işbirlikçilerini meydanlardan bir kez daha lanetleyecek, milletimizin şanlı zaferini kutlayacak, canını seve seve vatan uğruna veren aziz şehitlerimizi rahmetle anacağız. 15 Temmuz Darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini buradan bir kez daha lanetliyor, 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık sıhhat dilerken alçak hainlerin en ağır cezaya çarptırılmalarını istiyoruz" dedi.




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