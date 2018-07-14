Sorgun’da ekili tarım arazisinde yangın çıktı

Yangını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla anbean kaydetti.

Sorgun’a bağlı Küçükköhne köyünde yaklaşık 3 bin dönümlük hububat ekili alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede tüm araziye yayıldı. Köylülerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine Sorgun Belediye İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 2 itfaiye aracı ve iş makineleri ile yangına müdahale edilirken, köylüler de traktör arkasına bağladıkları pulluklar ile söndürme çalışmalarına yardım etti. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Köylülerden Servet Akdoğan, tarlada çalışırken köyün aşağı tarafından yangının çıktığını gördüklerini belirterek, “Tarlada çalışmayı bırakıp yangını söndürmeye geldik. Biz de ne olduğunu anlamadık. Bazı vatandaşlar traktörleri ile yangına müdahale etti” dedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.