Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 18:27

Sorgun’da ekili tarım arazisinde yangın çıktı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde ekili olan tarlada çıkan yangını itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmayla söndürdü.

Sorgun’da ekili tarım arazisinde yangın çıktı

14 Temmuz 2018 18:27

Yangını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla anbean kaydetti.


Sorgun’a bağlı Küçükköhne köyünde yaklaşık 3 bin dönümlük hububat ekili alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede tüm araziye yayıldı. Köylülerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine Sorgun Belediye İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 2 itfaiye aracı ve iş makineleri ile yangına müdahale edilirken, köylüler de traktör arkasına bağladıkları pulluklar ile söndürme çalışmalarına yardım etti. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yangın söndürüldü.


Köylülerden Servet Akdoğan, tarlada çalışırken köyün aşağı tarafından yangının çıktığını gördüklerini belirterek, “Tarlada çalışmayı bırakıp yangını söndürmeye geldik. Biz de ne olduğunu anlamadık. Bazı vatandaşlar traktörleri ile yangına müdahale etti” dedi.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç