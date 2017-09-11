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11 Eylül 2017 11:06

Sorgun’da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Sorgun Kaymakamlığı tarafından okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Sorgun’da okul güvenliği toplantısı yapıldı

11 Eylül 2017 11:06


Sorgun Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Mustafa Altınpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, belediye başkanları, okul müdürleri, muhtarlar ve servis sürücüleri katıldı.


Kaymakam Mustafa Altınpınar toplantıda yaptığı konuşmada, bu tür toplantılar sonucunda bir çok soruna çözüm bulunduğunu, hatta toplantının yapılmasının bile sorunları yarı yarıya çözdüğünü söyledi.


Altınpınar, 18 Eylül Pazartesi günü okulların açılacak olması nedeniyle Sorgun’da 16 binden fazla öğrencinin ders başı yapacağını Türkiye’nin geleceği olan bu çocuklar ve gençlerin 2017-2018 eğitim öğretim yılını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesini temin etmek amacıyla, bu toplantının düzenlendiğini belirtti.


Bu eğitim öğretim yılında planlamalar yapılırken kış saati uygulamasına geçilmeyeceği göz önünde bulundurulacağını ifade eden Altınpınar,"İllerimizin özellikleri dikkate alınacak, gerek taşımalı sistemle, gerekse özel öğrenci servisleriyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. Bunun için öğrencilerimizin gün ışığından daha fazla yararlanmalarını temin edecek şekilde ders başlangıcının belirlenmesi ve planlamaların önceden yapılması gerekmektedir" dedi.




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