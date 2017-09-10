Sorgunlu 12 Genç Romanya’dan döndü

Sorged Sorgun Gençlik Derneği’nin ortaklığında Ikaros Foundation Romania kurumunun koordinatörlüğünde 6-9 Haziran tarihleri arasında Gelişmiş Planlama Ziyareti ile başlayan ve 20-30 Ağustos tarihleri arasında 6 katılımcı birlikte gerçekleştirilen Erasmus Plus Gençlik Değişimleri programı kapsamında "SHARE CULTURE" projesi tamamlandı.

6 farklı ülkeden 38 katılımcının yer aldığı projede ekolojik tarım, sağlıklı beslenme, geleneksel tarım yöntemleri, yerel gıdaların tüketilmesinin teşvik edilmesi, kültürler arası etkileşim ve yemek kültürleri gibi pek çok başlık etkili bir şekilde işlendiğini belirten Sorged Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz,"Yerinde uygulamalar, ziyaretler ve Sinaia Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilen kültürlerarası festival ile katılımcılar ve yerel halk üzerinde etki yaratan bir proje süreci gerçekleştirildi. Katılımcılar Romanya başta olmak üzere Macaristan, Hırvatistan, İtalya ve Polonya’dan çok değerli dostluklar ve ileriye dönük ortaklıklar kurarak ayrıldı" dedi.

Grup lideri Davut Metin ise, "Çok değerli dostluklar ve ileriye dönük ortaklıklar kurarak ayrıldığımız bu projenin bize çok şey kattığını belirtmek isterim. Ayrıca SORGED’in katkı ve destekleriyle ilerlediğimiz bu yolculuğun sonunda ülkemizi ve derneğimizi hakkıyla temsil etmenin gururunu yaşıyor ve bu yolda bize eşlik eden tüm katılımcı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.