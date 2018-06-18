Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 15:24

Tarlaya düşen yıldırım 15 dekar alanı kül etti

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Süleymanlı köyünde önceki akşam arpa ve buğday tarlasına yıldırım düşmesi sonucu yaklaşık 15 dekar alan zarar gördü.

Tarlaya düşen yıldırım 15 dekar alanı kül etti

18 Haziran 2018 15:24


Bayramda yurt genelinde etkili olan sağanak yağış Yozgat’ta da etkili oldu. Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Süleymanlı köyünde Sebahattin Baran’a ait arpa ve buğday tarlasına yıldırım düşmesi sonucu 15 dönüm ekili alan yandı. Süleymanlı köyü ve çevre köylerden traktörlerle gelen vatandaşlar yangını söndürmek için uzun uğraş verdi. Yangın yağmurun şiddetini artırması sonucu kendiliğinden söndü.


Arpa tarlası zarar gören Sebahattin Baran akşam saatlerinde şiddetli gök gürültüsü ve arka arkaya gelen şimşek çakmasının korku dolu anlar yaşattığını söyledi. Baran,"Yağmur öncesi şiddetli gök gürültüsü vardı. Biranda peş peşe geldi ve bana ait 45 dönüm arpa tarlamın yaklaşık 5-7 dönümünü kül etti. Aynı şekilde komşumun buğday tarlasında da yaklaşık 8-10 dekar alan küle döndü. Daha önce de aynı bölgedeki arazilerimiz doludan zarar gördü, şimdi de yıldırım düşmesi sonucu zarar oluştu. Allah beterinden korusun. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması. Bizler ve bölgemizdeki bütün çiftçiler imkansızlıklardan dolayı tarlalarımızı sigorta yaptıramamıştık. Bu tür zararların olması bizleri de sıkıntıya soktu. Devlet yetkililerimizden borçlarımızın faizsiz olarak ertelenmesini istiyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç